Приговор экс-подрядчикам «Титаника» вступил в силу

Его не удалось оспорить в Орловском областном суде.

Ранее дело рассматривал Советский районный суд Орла. Виновным в мошенничестве признали генерального директора ЗАО «Союзинформ» Максима Селиванова и его заместителя Евгения Морозкова.

ЗАО «Союзинформ» (совместно с ООО «Стройком») занималось строительством медцентра на бульваре Победы с мая 2012-го по декабрь 2014-го. Однако подрядчики не сделали обещанное, а также завысили стоимость своих услуг в актах выполненных работ. В результате бюджет потерял около 229 миллионов рублей.

Селиванов получил 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима, Морозков — 4,5 года. Также им придётся возместить причинённый ущерб. Арестовано имущество обвиняемых (на общую сумму около 230 миллионов рублей).

Орловский областной суд оставил данный приговор без изменения.

Руководитель фирмы «Стройком» Гагик Будагян на данный момент скрылся от российского правосудия и объявлен в розыск.

ИА «Орелград»