В Орловской области будут сдерживать цены на масло

15.11.2024 | 11:11 Новости, Экономика

Заключено соответствующее соглашение.

Фото: ИА “Орелград” (иллюстративное)

Об этом сообщили в Федеральной Антимонопольной Службе.

Речь идёт именно о сливочном масле. Соглашения о снижении или фиксации цен на продукт подписаны в 21 регионе России, в том числе, в нашей области. Также в ЦФО они заключены в Подмосковье, Белгородской, Брянской, Калужской и Тамбовской областях.

«Соблюдение заключенных соглашений будет способствовать стабилизации цен и повышению доступности товара для граждан», – пояснили в ФАС.

Отметим, что эти договорённости появились не сами собой, а после работы, которую антимонопольщики провели и с чиновниками, и с предпринимателями.

Ранее о вопросе высказался как профильный департамент, так и сам губернатор. Чиновники объяснили всё подорожанием молока и заявили, что цены на пачку масла в Орловской области начинаются от 55 рублей и 80 копеек.

ИА «Орелград»


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