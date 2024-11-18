Мошенники становятся орловцам все ближе

Завладев данными друзей, знакомых и сослуживцев.

В Орловской области коллективу и экс-сотрудникам крупного завода начали поступать опасные сообщения. Через телеграм пишет один из руководителей и уведомляет о масштабной утечке данных компании.

«Кто-то согласился на эту авантюру и продал данные сотрудников по штату из личных дел, твои данные тоже были украдены. Меня по этому поводу вызвали в УФСБ, на встречу со следователем. Он дал мне указание предупредить всех о его звонке, будет задавать вопросы, объяснит по ситуации более детально и расскажет, как действовать».

Сообщения написаны не под копирку. Ведется связный диалог не от анонимного аккаунта, а реального человека. Это усыпляет бдительность жертвы. Далее звонит указанный в сообщениях «следователь». Он предупреждает, что беседа носит конфиденциальный характер. После следует абстрактная подводка, а в финале – требование предоставить данные счетов и карт.

Управления ФСБ и МВД не раз предупреждали, что сотрудники не звонят гражданам и не требуют сообщить по телефону банковскую информацию. С просьбой не верить сообщениям от лица спикера облсовета и мэра Орла обращались Леонид Музалевский и Юрий Парахин. О фейковых аккаунтах предупреждают чиновники и депутаты. Всегда перепроверяйте информацию. В современном мире даже аудио и видео не может гарантировать авторство приходящих сообщений. Звоните и пишите по другим каналам, чтобы удостовериться в личности собеседника.

ИА “Орелград”