На Орловщине торговцев сигаретами оштрафовали на полмиллиона

Конфисковано около тысячи единиц продукции.

Об этом рассказали в Управлениии Роспотребнадзора по Орловской области.

В текущем году ведомство провело 43 проверки в отношении организаций, которые торгуют табачной продукцией. Были выявлены многочисленные нарушения. Так, по итогам проверок из оборота изъято около тысячи пачек такой продукции — на них не было акцизных марок. Их общая стоимость составила 143 тысячи 630 рублей.

Также некоторые организации уличили в других нарушениях. Например, торговля велась с открытой выкладкой и демонстрацией товара, без прейскуранта цен, слишком близко к школам. На некоторых точках сигареты продавались поштучно.

В итоге ведомство вынесло 59 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов составила 536 тысяч 500 рублей. Также по решениям судов конфисковано 971 единиц продукции.

Также Роспотребнадзор выдал 114 предостережений в связи с нарушением требований к маркировке товаров. Кроме того, подано два иска к индивидуальным предпринимателям, которые допустили повторные нарушения — по сведениям информационной системы «Честный знак». Кроме того, ещё один иск касается запрета распространения информации о дистанционной продаже табачных и никотиносодержащих изделий.

ИА «Орелград»