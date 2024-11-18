На Орловщине торговцев сигаретами оштрафовали на полмиллиона

18.11.2024 | 12:10 Закон и порядок, Новости

Конфисковано около тысячи единиц продукции.

Фото: Управление ФСБ по Орловской области (иллюстративное)

Об этом рассказали в Управлениии Роспотребнадзора по Орловской области.

В текущем году ведомство провело 43 проверки в отношении организаций, которые торгуют табачной продукцией. Были выявлены многочисленные нарушения. Так, по итогам проверок из оборота изъято около тысячи пачек такой продукции — на них не было акцизных марок. Их общая стоимость составила 143 тысячи 630 рублей.

Также некоторые организации уличили в других нарушениях. Например, торговля велась с открытой выкладкой и демонстрацией товара, без прейскуранта цен, слишком близко к школам. На некоторых точках сигареты продавались поштучно.

В итоге ведомство вынесло 59 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов составила 536 тысяч 500 рублей. Также по решениям судов конфисковано 971 единиц продукции.

Также Роспотребнадзор выдал 114 предостережений в связи с нарушением требований к маркировке товаров. Кроме того, подано два иска к индивидуальным предпринимателям, которые допустили повторные нарушения — по сведениям информационной системы «Честный знак». Кроме того, ещё один иск касается запрета распространения информации о дистанционной продаже табачных и никотиносодержащих изделий.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования