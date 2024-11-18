Следствие снова попросило продлить арест Лежнева

18.11.2024 | 17:24 Важное, Криминал, Новости

Ходатайство поступило в Советский районный суд Орла.

Фото: newsorel.ru

Известно, что его будет рассматривать судья по фамилии Тишкова. Однако конкретная дата заседания пока не назначена. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев находится в СИЗО с мая этого года. На данный момент он обвиняется в двух эпизодах мошенничества. Одно из них касается ремонта трёх мостов, включая Красный мост и мост Дружбы. Второе — поставки аппарата компьютерной томографии в областную больницу.

Также Лежнев подозревается в ещё одном эпизоде мошенничества, который связан с выплатами командировочных при его поездках в зону СВО, и в создании преступного сообщества. Последняя статья является наиболее тяжкой.

Как удалось выяснить орловским журналистам, он остаётся действующим советником губернатора Андрея Клычкова, хотя с момента своего ареста не получает заработную плату.

ИА «Орелград»


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