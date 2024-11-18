Следствие снова попросило продлить арест Лежнева

Ходатайство поступило в Советский районный суд Орла.

Известно, что его будет рассматривать судья по фамилии Тишкова. Однако конкретная дата заседания пока не назначена. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев находится в СИЗО с мая этого года. На данный момент он обвиняется в двух эпизодах мошенничества. Одно из них касается ремонта трёх мостов, включая Красный мост и мост Дружбы. Второе — поставки аппарата компьютерной томографии в областную больницу.

Также Лежнев подозревается в ещё одном эпизоде мошенничества, который связан с выплатами командировочных при его поездках в зону СВО, и в создании преступного сообщества. Последняя статья является наиболее тяжкой.

Как удалось выяснить орловским журналистам, он остаётся действующим советником губернатора Андрея Клычкова, хотя с момента своего ареста не получает заработную плату.

ИА «Орелград»