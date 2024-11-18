Синоптики пообещали орловцам перемену погоды

18.11.2024 | 17:13 Новости, Общество

Роковым днём должен стать четверг.

Фото: ИА “Орелград”

В этот день на территории Орловской области ожидаются обильные осадки — в виде дождя, а местами и в виде мокрого снега. Также Орловский гидрометцентр прогнозирует усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Всё это станет следствием атлантического циклона, который движется в сторону нашего региона — с запада на восток. Тем не менее, в ближайшие двое ночей и дней существенных изменений погодных условий на ожидается.

В областном центре в ночь на вторник будет до плюс двух, завтра днём — до плюс четырёх. Существенных осадков не прогнозируется, однако в дневное время возможен небольшой дождь.

В ночь на 20-е ноября температуры упадут до нуля — минус двух, однако днём будет до плюс пяти — плюс семи.

В ночь на четверг будет идти дождь. Днём 21-го ожидаются ещё более обильные осадки (сильный дождь). Однако температура воздуха повысится – ночью до плюс шести, днем до плюс восьми.

«Синоптическая ситуация может поменяться, поэтому прогноз будет скорректирован», – уточнили метеорологи.

ИА «Орелград»


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