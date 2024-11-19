На Орловщине будут судить экс-следователя МВД

19.11.2024 | 18:01 Закон и порядок, Новости

Орловчанка подозревается в фальсификации доказательств.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Известно, что женщина служила в отделении МВД по Должанскому району. Она занимала должность старшего следователя следственной группы.

Орловчанка обвиняется по 303-й статье УК РФ (фальсификация доказательств). Установлено, что в 2021-м году она занималась делом о незаконном хранении наркотических средств. Чтобы облегчить свою задачу, тогда действующая сотрудница полиции составила фиктивные протоколы допросов двоих свидетелей и подписала документы от имени данных граждан.

Фактически женщина вообще не проводила данные следственные действия. Таким образом она сфальсифицировала доказательства по уголовному делу о тяжком преступлении и ввела в заблуждение участников судопроизводства.

«Вину в совершённом преступлении обвиняемая не признала», – отметили в орловском Управлении Следственного комитета России. Тем не менее, дело с утверждённым обвинением направлено в суд для рассмотрения. Как отметили в СКР, его возбуждали по материалам Управления ФСБ России по Орловской области.

ИА «Орелград»


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