На Орловщине будут судить экс-следователя МВД

Орловчанка подозревается в фальсификации доказательств.

Известно, что женщина служила в отделении МВД по Должанскому району. Она занимала должность старшего следователя следственной группы.

Орловчанка обвиняется по 303-й статье УК РФ (фальсификация доказательств). Установлено, что в 2021-м году она занималась делом о незаконном хранении наркотических средств. Чтобы облегчить свою задачу, тогда действующая сотрудница полиции составила фиктивные протоколы допросов двоих свидетелей и подписала документы от имени данных граждан.

Фактически женщина вообще не проводила данные следственные действия. Таким образом она сфальсифицировала доказательства по уголовному делу о тяжком преступлении и ввела в заблуждение участников судопроизводства.

«Вину в совершённом преступлении обвиняемая не признала», – отметили в орловском Управлении Следственного комитета России. Тем не менее, дело с утверждённым обвинением направлено в суд для рассмотрения. Как отметили в СКР, его возбуждали по материалам Управления ФСБ России по Орловской области.

ИА «Орелград»