Орловская ржавая вода всё же оказалась небезопасной

В ней превышены допустимые показатели.

Такую информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

Ведомство провело собственную проверку. Выяснилось, что проблема появилась ещё 16-го ноября, в субботу. Тогда на насосных станциях и скважинах «Орёлводоканала» произошло отключение электроснабжения.

В тот же день подачу электричества восстановили. Однако в результате аварии «окзазалась нарушена подача питьевой воды надлежащего качества». Проблема затронула Советский и Заводской районы Орла, а также населённые пункты Орловского муниципального округа.

«В поставляемой гражданам питьевой воде были превышены допустимые нормативные показатели», – констатировали в прокуратуре.

На данный момент прокурор Советского района внёс гендиректору «Орёлводоканала» представление об устранении нарушений. Кроме того, поставлен вопрос о перерасчёте платы за услугу — в связи с ненадлежащим качеством воды.

Кроме того, в отношении данного должностного лица возбуждено административное дело. Его рассмотрит Управление Роспотребнадзора по Орловской области. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Отметим, что версия «Водоканала» несколько отличалась. Накануне там заявили, что изначально на Кромском водозаборном узле произошла авария. Затем уже «на эту ситуацию наложился скачок напряжения сети электроснабжения». Тогда в ход пошли резервные источники воды.

Также на предприятии заявляли, что вода, несмотря на свой сомнительный цвет, безопасна для использования для бытовых нужд.

ИА «Орелград»