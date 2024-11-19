На Орловщине три остановки поездов получили человеческие названия

Объекты находятся во Мценском районе.

Ранее они назывались «платформы 319, 324 и 327 километра».

Теперь остановочным пунктам присвоены благозвучные и уникальные названия – «Посадская», «Верхняя Зароща» и «Нижняя Зароща» соответственно. Такое решение приняли на Московской железной дороге, которая является филиалом «РЖД».

Всего Московская железная дорога одним решением переименовала около 50 остановочных пунктов и платформ. Все три станции, переименованных на Орловщине расположены недалеко от города Мценска.

Информацию сообщили в пресс-службе МЖД.

ИА «Орелград»