На Орловщине три остановки поездов получили человеческие названия

19.11.2024 | 13:10 Новости, Транспорт

Объекты находятся во Мценском районе.

Фото: ИА «Орелград»

Ранее они назывались «платформы 319, 324 и 327 километра».

Теперь остановочным пунктам присвоены благозвучные и уникальные названия – «Посадская», «Верхняя Зароща» и «Нижняя Зароща» соответственно. Такое решение приняли на Московской железной дороге, которая является филиалом «РЖД».

Всего Московская железная дорога одним решением переименовала около 50 остановочных пунктов и платформ. Все три станции, переименованных на Орловщине расположены недалеко от города Мценска.

Информацию сообщили в пресс-службе МЖД.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования