Облсовет заслушал отчет КСП о «провалившихся» концессиях

Муниципалитеты заключили уже 18 соглашений в сфере ЖКХ.

Депутаты Орловского облсовета на заседании комитета по промышленности и ЖКХ заслушали отчет Контрольно-счетной палаты Орловской области. Как уточнили в пресс-службе регионального парламента, отчет касался реализации концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Кстати, это было мероприятие, проведенное КСП параллельно со Счетной палатой РФ и контрольно-счетными органами города Орла и ряда муниципальных районов. Был исследован период с 1 января 2016 года по 1 августа 2024 года.

Было установлено, что за это время Верховский, Дмитровский, Должанский, Знаменский, Хотынецкий, Болховский, Шаблыкинский, Ливенский, Кромской, Урицкий и Колпнянский районы, а также город Орел заключили 10 концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, 4 концессионных соглашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, 4 концессионных соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения. То есть местные власти передали указанные объекты частным компаниям, которые пообещали не только их обслуживать, но и инвестировать в их модернизацию.

Доля переданных объектов жилищно-коммунального хозяйства по концессионным соглашениям на территории Орловской области, по оценкам КСП, составляет 3,1 процента. Общий объем инвестиций, нарастающим итогом, предусмотренный в рамках данных концессионных соглашений, составляет 85,2 миллиона рублей. Концессионные соглашения, объектом которых является имущество Орловской области, в исследуемом периоде не заключались, отмечают также аудиторы.

«В ходе реализации концессионных соглашений на территории муниципальных образований Орловской области по состоянию на 1 августа 2024 года концессионерами исполнены обязательства на сумму 14,1 миллиона рублей, или 16,6 процента от общего объема запланированных инвестиционных обязательств концессионеров. Плановые обязательства на сумму 5,9 миллиона рублей, или 7 процентов от общего объема инвестиционных обязательств концессионеров, не исполнены», – говорится в отчете КСП.

Два концессионных соглашения уже расторгнуты – в Колпнянском районе (в связи с ненадлежащим исполнением концессионерами своих обязательств) и в Хотынецком районе (в связи с превышением операционных расходов концессионера над плановыми). Концессионное соглашение в Ливенском районе находится в стадии расторжения «в связи с прекращением концессионером деятельности в качестве ресурсоснабжающей организации».

«В течение срока использования муниципального имущества, являющегося объектами концессии, концессионерами в рамках инвестиционных вложений заявлены расходы на выполнение ремонтных работ, работ по техническому обслуживанию и иных видов работ, обеспечивающих поддержание пригодного эксплуатационного состояния объектов концессионных соглашений и не отвечающих критериям модернизации и реконструкции объектов, на общую сумму 20,1 миллиона рублей, или 23,6 процента от общего объема инвестиционных обязательств концессионеров», – резюмирует КСП.

ИА «Орелград»