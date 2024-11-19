Орловским чиновникам оплатят переезд

Порядок и условия возмещения расходов утвердило правительство.

Правительство Орловской области утвердило порядок и условия возмещения расходов, связанных с переездом государственного гражданского служащего Орловской области и членов его семьи в другую местность при его переводе по инициативе представителя нанимателя на иную должность государственной гражданской службы. По сути, речь идет о переводе чиновников по службе в другой населенный пункт в пределах Орловской области.

Под членами семьи в документе понимаются супруг или супруга служащего, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, родители и другие лица, находящиеся на иждивении гражданского служащего и проживающие совместно с ним. Возмещению подлежат расходы по проезду служащего и членов его семьи железнодорожным и автомобильным транспортом общего пользования, кроме такси.

Возмещаться будут только фактически произведенные затраты, подтвержденные проездными документами, по следующим нормам: железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения; автомобильным транспортом – в автотранспорте общего пользования. Компенсация расходов по проезду служащего и его семьи возможна при наличии проездных или других документов, подтверждающих затраты.

Если будет предоставлен служебный транспорт, вопрос о возмещении отпадет сам собой. Возможна также компенсация расходов по провозу имущества, правда, она ограничена весом имущества до 20 тонн на семью. Кроме того, предусмотрено возмещение расходов на обустройство на новом месте жительства. Его размер будет высчитываться из расчета: на гражданского служащего – 2,5 его месячного оклада; на супругу (супруга) – 1,5 месячного оклада гражданского служащего; на каждого другого переезжающего члена семьи – 1 месячного оклада.

ИА «Орелград»