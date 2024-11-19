Орловские судьи повысили квалификацию

В Орловском областном суде обсудили вопросы судебной практики.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, семинарское занятие было проведено с судьями региона по наиболее актуальным вопросам применения уголовного, гражданского и административного законодательства. Так, участники ознакомились с практикой прекращения уголовных дел районными и мировыми судьями, поговорили об условиях назначения и проведения экспертиз по гражданским делам, обсудили назначение наказания в виде административного ареста, а также обсудили ошибки, допускаемые при рассмотрении уголовных дел и материалов, гражданских и административных дел, дел об административных правонарушениях.

«Следует отметить, что повышение общего уровня квалификации судей области путем организации таких учебных семинаров проводится в Орловском областном суде на постоянной основе, что в условиях активного развития правоприменительной практики позволяет выработать единообразный подход к рассмотрению дел разной категории, а в конечном итоге, – повысить качество отправления правосудия с точки зрения минимизации судебных ошибок при принятии решений», – подчеркивает пресс-служба Орловского областного суда.

Ранее сообщалось, что в текущем году на заседаниях квалификационной коллегии судей Орловской области было рассмотрено 27 заявлений кандидатов о рекомендации на вакантные должности судей. В результате было рекомендовано к назначению 26 кандидатов и только одному было отказано в рекомендации. На данный момент назначено 20 человек, шесть заявлений еще находятся на рассмотрении. Для сравнения, в 2023 году было рассмотрено 61 заявление кандидатов о рекомендации на вакантные должности, рекомендовано – 57, отказано – 4, назначен – 61.

«Из числа рекомендованных отклонены Президентом РФ: в 2022 году – 2, в 2023 году – 2, в 2024 году – 1, – перечислила пресс-служба облсуда. – При оценке личности кандидатов учитывались соответствие их требованиям, предъявляемым Законом «О статусе судей в Российской Федерации», результаты проверки достоверности документов и сведений о претенденте на судейскую должность, стаж и результаты работы по юридической специальности, организаторские способности, деловые и моральные качества».

ИА «Орелград»