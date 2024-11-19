В Орле на Комсомольской улице борются с парковкой

Знаки запрета распорядился установить мэр Орла.

Постановление об организации дорожного движения на участке от автовокзала до улицы Розы Люксембург опубликовано на сайте администрации города. Главные изменения на Комсомольской касаются установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена».

Управлению строительства вместе с МКУ «Объединенный муниципальный заказчик» получено внести изменения в Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах города. Контролировать исполнение постановления поручено исполняющей обязанности первого заместителя мэра Марии Родштейн.

ИА “Орелград”