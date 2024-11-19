В Ливнах установили мемориальную доску

Она будет напоминать о разрушенном храме.

Новый объект появился в местном сквере Комсомольцев. Доску разместили силами казачьего общества «Станица Ливенская».

Она установлена на месте, где находилась православная церковь Вознесения Христова, также известная как Ново-Никольская. Храм строился с 1855-го по 1878-й годы известным ливенским купцом Иваном Адамовым.

Церковь возводили по проекту знаменитого российского архитектора Константина Тона, который спроектировал столичный храм Христа Спасителя и Большой Кремлёвский дворец. Однако в 1940-м году она была утрачена.

Официальное открытие мемориального объекта должно состояться до конца следующей недели. Об этом сообщает «Принт-ТВ».

ИА «Орелград»