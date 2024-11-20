Взрослых детей-сирот не оставят без жилищных выплат

Постановление об этом приняли региональные власти.

Правительство Орловской области утвердило «Положение об организации исполнения статьи 8.1 Федерального закона от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2023 года N 2227 “Об отдельных вопросах предоставления лицам, указанным в пункте 1 статьи 8.1 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Речь в нем идет о выплатах на приобретение благоустроенного жилья в собственность или для полного погашения кредита по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой. Обзор нового нормативного акта провели аналитики производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Из него следует, что право на выплаты имеют граждане, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но уже достигли возраста 23 лет.

Согласно новому постановлению, для получения выплаты им следует подать заявление в региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения. В составе пакета документов заявитель может представить документы, подтверждающие его участие в специальной военной операции. В течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления департамент в рамках межведомственного взаимодействия должен сам сделать запрос в органы соцзащиты «об отсутствии (наличии) у заявителя обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания заявителю содействия в преодолении трудной жизненной ситуации».

«Департамент осуществляет расчет выплаты исходя из норматива общей площади жилого помещения 33 квадратных метра и показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Орловской области, – отмечают аналитики. – В случае принятия решения о предоставлении выплаты и при наличии средств в областном бюджете заявитель представляет в департамент заявление о перечислении выплаты на приобретение жилого помещения за счет средств областного бюджета на основании сертификата и договор купли-продажи жилого помещения, переход права собственности по которому зарегистрирован в публично-правовой компании «Роскадастр», либо копию договора купли-продажи жилого помещения с указанием расчетного счета для перечисления средств».

ИА «Орелград»