Орловцев предупредили о повышении налогов

Богатым гражданам и успешным предприятиям придется платить больше, чем раньше.

Вопросы повышения налогов обсудили участники круглого стола, организованного силами ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ». Как пояснили в пресс-службе регионального Управления ФНС России, участие в мероприятии приняла заместитель руководителя этого ведомства Эльвира Гладких. В частности, она прокомментировала информацию о том, что с 2025 года начнет работать прогрессивная шкала ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Размер налога будет варьироваться в зависимости от суммы полученных доходов. В этом году помимо стандартной ставки 13 процентов действовала также ставка 15 процентов, а в 2025 году будут введены ставки в 18, 20 и 22 процентов. Одновременно с этим будет увеличен предельный доход для предоставления стандартных вычетов на детей, а также размер самих вычетов. Эльвира Гладких пояснила, что есть исключения из правила.

«Доходы в виде денежного довольствия и иные дополнительные выплаты, связанные с участием в специальной военной операции ряда физических лиц (мобилизованные, добровольцы, сотрудники Следственного комитета РФ и др.) облагаются по ставкам: 13 процентов – если сумма налоговых баз за год не более 5 миллиона рублей; 15 процентов от суммы налоговых баз, превышающей 5 миллиона рублей, плюс 650 тысяч рублей – для доходов свыше 5 миллионов рублей в год», – цитирует ее пресс-служба УФНС.

Еще одним новшеством станет увеличение в 2025 году ставки налога на прибыль до 25 процентов. Кроме того, организации, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), с 2025 признаются плательщиками налога на добавленную стоимость в том случае, если их доход превысит 60 миллионов рублей. «Изменения, вступающие в силу с начала 2025 года направлены на более справедливое распределение доходов, в том числе для оказания социальной поддержки граждан», – считает Эльвира Гладких.

По данным департамента финансов Орловской области, за 9 месяцев 2024 года в областную казну по налогу на доходы физических лиц поступило 9,622 миллиарда рублей, с приростом по отношению к пролому году на 2,391 миллиарда рублей, или в 1,3 раза. Рост показателя стал возможен за счет роста налогооблагаемой базы, а также уплаты налога с дивидендов одним налогоплательщиком, тогда как в аналогичном периоде 2023 года указанные выплаты не производились. По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджет региона за три прошедших квартала поступило 2,397 миллиарда рублей, что в 1,3 раза, или на 562,7 миллиона рублей больше, чем годом ранее.

ИА «Орелград»