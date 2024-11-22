Орел рискует провалить программу переселение из авариек

Объекты муниципальной программы завязли в судах.

О ходе реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории муниципального образования «Город Орел» на 2019-2025 годы» поговорили на заседании профильного комитета горсовета 21 ноября.

На сегодняшний день осталось расселить 43 помещения, сообщила исполняющая обязанности начальника МКУ «Жилищное управление» Анжелла Дробина. Девять из них находятся в муниципальной собственности, в этом случае приобретается жилье для предоставления на условиях социального найма. 34 помещения – в частной собственности. Предполагается выплата выкупной стоимости изымаемого помещения из аварийного жилищного фонда. Сейчас все находятся в судах. Заседания могут перенестись на 2025 год.

«Есть угроза: возмещение стоимости может упасть на бюджет города Орла. В связи с этим Жилищное управление направило в департамент ЖКХ письмо с просьбой доведенные на 2024 год областные средства на получение выплаты гражданам перенести на 2025 год. Потому что это очень большая сумма для бюджета города», – отметила Анжелла Дробина.

Речь идет примерно о 97 миллионах рублей. Итоговая сумма будет ниже, так как по всем назначается судебная экспертиза и, как правило, цена падает.

«Поэтому и назначаем экспертизы, чтобы сбивать цену», – сказала Анжелла Дробина.

Квадрат аварийного жилья около 92 тысяч рублей. Зависит от расположения дома. Например, на улице Ленина – 102-107 тысяч за квадратный метр. Не влияют на итоговую сумму колебания на рынке недвижимости. Аварийное жилье как было аварийным, так им и остается.

По жилым помещениям проще. Они закуплены для нанимателей и будут предоставлены, сообщила Анжелла Дробина.

ИА “Орелград”