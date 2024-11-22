На Орловщине наградят около 500 многодетных семей

22.11.2024 | 11:25 Новости, Общество

Такой указ подписал губернатор Андрей Клычков.

Фото: ИА «Орелград»

Речь идёт о памятной медали Орловской области «Многодетная семья». К ней прилагается диплом.

Согласно указу, награду получат около 500 семей. Они представляют все муниципальные образования Орловской области.

В основном, это семьи с тремя детьми. Гораздо реже встречаются «ячейки общества», где растут четыре ребёнка или пятеро детей. Абсолютный рекордсмен — Виктория Горват из Мценска, которая воспитывает десятерых.

Вполне вероятно, что награждение приурочат ко Дню матери, который отмечается 24 ноября.

Напомним, официально награда учреждена только на последней сессии областного совета. Медаль выдаётся в виде поощрения за заслуги в воспитании детей и укреплении семьи.

ИА «Орелград»


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