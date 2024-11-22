Орловец разобрал стену и трижды обокрал магазин

Подозреваемый установлен и допрошен.

Преступления произошли в Свердловском районе. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области.

Все они произошли этой осенью. Вор «демонтировал часть стены», а затем трижды похитил товар из магазина. Ещё в одном случае злоумышленник проник в чужую квартиру и забрал телевизор и приставку.

По всем фактам возбудили уголовные дела. Затем подозреваемого установили. Им оказался 54-летний местный житель.

Выяснилось, что мужчина скрывается в областном центре. Здесь и произошло задержание. В доме мужчины (в Свердловском районе) нашли технику, похищенную из квартиры.

Подозреваемый будет ждать суда на свободе, но под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»