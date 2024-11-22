Орловщина вошла в десятку по ценам на икру

Стоимость продукта в нашем регионе оказалась одной из самых высоких по стране.

Исследование на эту тему провело РИА «Новости». За основу взяли официальные данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Как оказалось, в октябре средняя цена килограмма красной икры в Орловской области превышала 9 тысяч рублей. Такая же ситуация сложилась во Владимирской и Тамбовской областях, а также в Архангельской и Ростовской и в Севастополе.

В тройке лидеров оказались Крым (11 тысяч), Мурманская область (10,5 тысячи) и Подмосковье (10,1 тысячи).

Ещё в 16 регионах стоимость килограмма икры оказалась ниже вышеозвученных показателей, но и выше средней цены по стране (8104 рубля). Например, так обстоит дело в Москве и на Камчатке.

Самая доступная икра найдена в Удмуртии (3969 рублей) и в Туве (4,9 тысячи рублей).

ИА «Орелград»