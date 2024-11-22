Под Орлом выезд из «Болховского» отремонтировали досрочно

22.11.2024 | 12:19 Важное, ЖКХ, Новости

По крайней мере, так заявили областные чиновники.

Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

О досрочном завершении капитального ремонта улицы Генерала Лаврова объявил Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Объект должны были сдать в следующем году. Однако это произошло сейчас. В качестве даты окончания работ указывается «12 ноября».

Дорогу приводило в порядок ООО «Дорожное Предприятие — 1». Здесь выполнили целый комплекс работ, включая расширение полотна и устройство тротуаров. Всего отремонтировано около 300 метров улицы.

Участок находится уже не в Орле, а в Орловском муниципальном округе, в деревне Жилина. Фактически он соединяет микрорайон «Болховский» с остальным миром, являясь главным выездом. На загруженность и изношенность улицы постоянно жаловались местные жители.

ИА «Орелград»


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