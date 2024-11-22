Застройщику и частникам на Панчука придется делить дорогу

Можно физически – забором, отмечают в администрации Орла.

Проблему транспортной инфраструктуры в районе ЖК «Nova Парк» рассмотрели на заседании профильного комитета горсовета 21 ноября. Администрация проверила фактические границы и их соответствие с юридическими.

«Граница проходит по оси построенной дороги, – сообщила начальник управления градостроительства Мария Родштейн. – Половина находится в границах участка уже построенного многоквартирного дома и еще будущих трех позиций. Половина – на муниципальной земле».

Разделить участок многоквартирного дома и сократить его невозможно, пояснила Мария Родштейн. Есть вариант побудить застройщика построить дорогу правее, ближе к жилым домам.

«Перепад рельефа таков (4-5 метров), что частный сектор окажется у подпорной стены, автомобили будут ехать у них над головой».

Официальные письма застройщику направили, возможно, он что-то предложит. Ответ ожидают в середине декабря.

«Забор каждый может поставить на своей части. Тогда мы все останемся без дороги», – констатировала Мария Родштейн.

Один из вариантов – публичный сервитут. Для этого необходимо разработать документацию по планировке территории, а потом обозначить земли общего пользования.

Кто и когда строил эту дорогу, чем руководствовался, теперь спрашивать бессмысленно. Воронежскому застройщику участок достался с торгов. Изначально проект реализовывало АИЖК Орловской области, которое не справилось с задачей и ушло в банкротство, организовав на долгие годы удручающий вид с «Дворянского звезда».

ИА “Орелград”