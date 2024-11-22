В МЧС снова заявили об ухудшении погоды на Орловщине

Она может испортиться уже сегодня вечером.

Ожидаются осадки, а также усиление ветра.

По прогнозу Орловского гидрометцентра, с 21 часа сегодняшнего дня в нашей области прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью они будут особенно сильными, днём — местами ослабнут. Возможно налипание мокрого снега на различные поверхности.

Ветер будет дуть ночью с юго-востока, а днём с северо-запада. Предельная скорость составит 14 и 22 метра в секунду соответственно.

Температура воздуха в регионе ночью будет колебаться от минус трёх до плюс двух, днём — от плюс трёх до плюс восьми.

В МЧС подчеркнули, что всё это может стать причиной чрезвычайных происшествий. Вероятны обрывы линий электропередач, падение деревьев и различных искусственных конструкций, увеличение количества ДТП.

Напомним, ранее пресс-служба губернатора и правительства области распространила информацию о том, что ближайшие сутки погода на Орловщине будет относительно благоприятной.

ИА «Орелград»