В МЧС снова заявили об ухудшении погоды на Орловщине

22.11.2024 | 13:42 Новости, Происшествия

Она может испортиться уже сегодня вечером.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Ожидаются осадки, а также усиление ветра.

По прогнозу Орловского гидрометцентра, с 21 часа сегодняшнего дня в нашей области прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью они будут особенно сильными, днём — местами ослабнут. Возможно налипание мокрого снега на различные поверхности.

Ветер будет дуть ночью с юго-востока, а днём с северо-запада. Предельная скорость составит 14 и 22 метра в секунду соответственно.

Температура воздуха в регионе ночью будет колебаться от минус трёх до плюс двух, днём — от плюс трёх до плюс восьми.

В МЧС подчеркнули, что всё это может стать причиной чрезвычайных происшествий. Вероятны обрывы линий электропередач, падение деревьев и различных искусственных конструкций, увеличение количества ДТП.

Напомним, ранее пресс-служба губернатора и правительства области распространила информацию о том, что ближайшие сутки погода на Орловщине будет относительно благоприятной.

ИА «Орелград»


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