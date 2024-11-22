На Орловщине ураган оставил без света 3,2 тысячи домов

22.11.2024 | 10:39 Новости, Происшествия

Отключения произошли примерно в 300 населённых пунктах.

Фото: ПАО «Россети Центр»

Таковы последние данные к этой минуте. Незапланированные отключения электросетевых объектов начались накануне около 15 часов 30 минут. Причиной стал сильный ветер — порывы достигали скорости 25 километров в час. Максимальные показатели зафиксированы в Ливенском и Верховском районах.

На 7 часов сегодняшнего дня известно о том, что без света остаются 3205 домов и 1 социально-значимый объект. ЧП произошли в 292 населённых пунктах, в 15 муниципалитетах — Орловском округе, Ливенском, Мценском, Урицком, Верховском, Глазуновском, Должанском, Залегощенском, Колпнянском, Краснозоренском, Кромском, Новодеревеньковском, Новосильском, Покровском и Троснянском районах.

«Ориентировочное время восстановления электроснабжения до 17:00 часов 22 ноября», – рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области. К восстановительным работам привлечено 68 бригад филиала ПАО «Россети Центр», в состав которых входит 183 человека, «вооружённых» 83 единицами техники.

В настоящее время погодные условия стабилизировались. В ближайшие 24 часа неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

ИА «Орелград»


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