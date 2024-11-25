Главу орловского предприятия осудили за смерть рабочего

Он погиб в результате ЧП.

Происшествие случилось в Залегощенском районе в июле этого года. Руководитель предприятия незаконно допустил мужчину к работам в качестве машиниста экскаватора. При этом работник не имел необходимой квалификации. Тем самым были нарушены требования промышленной безопасности.

При этом мужчина трудился на опасном объекте, да ещё и без трудового договора. Результат оказался катастрофическим. Работник, занимаясь дроблением негабаритного камня известняка, погиб после обрушения горной породы.

Как сообщает орловское Управление Следственного комитета России, директора компании признали виновным по статье 217 УК РФ («нарушение требований промышленной безопасности»).

Суд назначил ему два года лишения свободы условно. Также орловца лишили права занимать руководящие должности на а опасных производственных объектах — на тот же период.

ИА «Орелград»