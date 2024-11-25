В мэрии Орла рассказали о ремонте моста Дружбы

Объект нуждается в устранении ряда недостатков.

Это стало темой для обсуждения в официальном паблике «Орёлграда» «Вконтакте».

Вопрос о мосте Дружбы задал один из пользователей. Орловец заявил, что здесь имеются «поперечные бракованные швы». Также его неудовольствие вызвала ситуация с пешеходной дорожкой, которая постоянно покрывается грязью.

В первом случае, очевидно, имелись в виду деформационные швы. Их на мосту восемь. В 2020-м швы уже ремонтировали по гарантии.

Вторая проблема тоже периодически всплывает в СМИ и соцсетях. Виной тому отсутствие перепада высот между проезжей частью и пешеходной зоной. Грязь, летящая с дороги, оседает на тротуаре моста.

Администрация Орла ответила на комментарий с официального аккаунта. Впрочем, углубляться в тему чиновники (или их представители) не стали.

«Нарушения, образующиеся в процессе эксплуатации, устраняются в рамках содержания улично-дорожной сети, необходимые работы будут проведены в 2025-м году», – сообщила мэрия. Также в горадминистрации напомнили, что ремонт моста приняли ещё четыре года назад.

Работы завершал «Ремспецмост». Изначально ремонт моста Дружбы выполняла компания «Региональные газораспределительные сети».

ИА «Орелград»