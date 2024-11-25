На этой неделе в Орле откроют новый памятник

25.11.2024 | 17:22 Культура, Новости

В городе увековечат память Сергея Штейна.

Фото: vk.com/club131650020

Этот известный деятель культуры, театральный режиссёр и педагог, считается основателем театра «Свободное пространство». На момент основания он назывался Орловским театром юного зрителя.

Бюст Штейна планируется установить прямо в здании учреждения. Также в «Свободном пространстве» откроется постоянная фотоэкспозиция, посвящённая этому человеку.

Торжественное открытие состоится 28 ноября в 15:00. Об этом рассказали организаторы кинофестиваля «Отцы и дети» в официальной группе мероприятия.

Отмечается, что бюст и экспозиция появились в результате инициативы «благодарных учеников и неравнодушных жителей нашего города». Кроме того, на днях в Орле прошла встреча с Мариной Руцкой, автором и составителем книги о Штейне под названием «Спектакль длиною в жизнь», а также прошёл показ фильма о нём (снятого Игорем Калядиным).

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ИА «Орелград»


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