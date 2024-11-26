В Орловской области поработают над сиренами

26.11.2024 | 6:16 Новости, Общество

Власти обобщают жалобы от жителей региона.

Фото: ИА «Орелград»

Накануне, 25 ноября, в Орловской области была объявлена ракетная опасность. Она продлилась недолго: объекты ликвидировали над территорией соседнего субъекта. Губернатор Андрей Клычков в ходе вечернего эфира в соцсетях подчеркнул, что бдительность «превыше всего».

«Сейчас я собираю информацию, завтра в муниципальных образованиях проговорим. У нас есть определенные замечания, которые поступают от жителей в части сирен, слышимости, возможности. Будем поэтапно дорабатывать».

Андрей Клычков напомнил, что сам занят информированием и днем, и ночью. Через приложение МЧС орловцам приходят  сообщения о беспилотниках (в том числе во время эфира появилось уведомление «Отбой атаки БПЛА»).

ИА “Орелград”


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