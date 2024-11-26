Экс-глава «банды амазонок» будет сидеть под Орлом

26.11.2024 | 11:42 Криминал, Новости

В Орловскую область этапировали Инессу Тарвердиеву.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом сообщил телеграм-канал SHOT. Известная преступница будет отбывать дальнейшее наказание в Кромском районе в Шаховской колонии.

Тарведиева признана виновной в 30 убийствах. В общей сложности, она является фигурантом 98 уголовных дел — это максимальный «результат» для российских женщин.

Преступления происходили в Ростовской области в период с 1998-го по 2013-й годы. Организованная группа, в которую входила Таривердиева, её сожитель и три женщины, занималась убийствами и грабежами. В связи со специфическим составом группировка получила неофициальное название «банда амазонок». Жертвами становились, в том числе, местные сотрудники правоохранительных органов.

Тем не менее, по российским законам представительница «прекрасного пола» может получить не более 25 лет лишения свободы, причём только в колонии общего режима. Таривердиева должна выйти на свободу в 2042-м году.

ИА «Орелград»


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