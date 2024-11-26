Мэрия объяснила повышение цен на проездные

Решение о повышении стоимости проезда власти объясняют инфляцией.

Как уже рассказывал «Орелград», с 1 января 2025 года в Орле могут измениться цены на проезд в общественном транспорте. В частности, мэрия предложила поднять стоимость льготного муниципального проездного билета. В повестку дня ближайшей сессии Орловского горсовета уже внесен этот вопрос, а предварительно он обсуждался на заседании профильного комитета горсовета. Речь идет о проездном, который вправе приобрести пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости и зарегистрированные в Орле, не получающие ежемесячной денежной выплаты из федерального или областного бюджетов.

Также право на покупку такого проездного имеют учащиеся очных отделений общеобразовательных и специальных учебных заведений, находящихся на территории города Орла, студенты очных отделений орловских вузов. Мэрия предлагает с 1 января 2025 года продавать муниципальный проездной билет за 600 рублей, при этом он будет рассчитан на 50 поездок. Мэрия представила в горсовет финансово-экономическое обосновании этой идеи.

Из него следует, что цену проездного, которая сейчас составляет 550 рублей, предлагается проиндексировать на величину инфляции. По подсчетам мэрии, в период с октября 2023 года по сентябрь 2024 года индекс потребительских цен в Орловской области составил 108,8 процента, а к концу 2024 года, по прогнозам, составит 109,4 процента. Власти города подсчитали, что повышение цены проездного на 50 рублей как раз компенсирует величину инфляции. При этом в мэрии подчеркивают, что муниципальный льготный проездной все равно останется на 50 рублей дешевле единого социального проездного билета (ЕСПБ), действующего в Орловской области.

Тут встает вопрос о компенсации перевозчикам выпадающих доходов за перевозку льготников. Мэрия и тут провела расчеты. Согласно им, по льготным проездным в 2025 году будет осуществлено 2 068 923 поездки. Стоимость одной поездки по разовому проездному билету составит с 1 января 2025 года 29 рублей. А стоимость поездки по льготному проездному билету на 1 вид транспорта составит 15,22 рубля. Всего планируется продать 52 493 льготных проездных билета. Таким образом, сумма недополученных перевозчиками доходов составит около 28,5 миллиона рублей. А с учетом других льгот, например, которые даны членам семей участников СВО, общая сумма выпадающих доходов составит 33,033 миллиона рублей. Именно такую сумму мэрия предлагает заложить в бюджет города Орла на 2025 год для компенсации перевозчикам.

ИА «Орелград»