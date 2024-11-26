Орловский «ОНФ» направил в зону СВО помощь на 50 миллионов

Для бойцов купили два рентген-аппарата.

Об этом рассказал глава регионального штаба «Общероссийского народного фронта», депутат областного совета Владимир Филонов.

Защитникам Отечества передали 2 рентген-аппарата — стационарный и передвижной. Их стоимость составляет, соответственно, около 30 и около 12 миллионов рублей.

Технику пожертвовала международная медицинская организация — партнёр регионального штаба «ОНФ». Известно, что это уже девятый и десятый рентген-аппараты, которые она отправляет в зону специальной военной операции.

«Стационарный рентген будет служить непосредственно в госпитале, помогать лечить наших раненых бойцов. Ну а передвижной будет помогать ребятам «за ленточкой», оперативно выявляя осколки и переломы, повреждённые части тела», – рассказал Владимир Филонов.

Также российским военнослужащим передали большой генератор на 100 киловатт. Как пояснил глава штаба «ОНФ», эта техника обеспечит электричеством укрепления и блиндажи на новых направлениях в зоне СВО.

Общая стоимость груза составила около 50 миллионов рублей.

ИА «Орелград»