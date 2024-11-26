Над Орловщиной сбили два вражеских дрона

26.11.2024 | 10:29 Новости, СВО

Об этом объявил губернатор.

Фото: Министерство обороны России (иллюстративное)

Андрей Клычков опубликовал соответствующее сообщение в социальных сетях.

«Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают оперативные службы», – написал орловский глава.

Также Клычков заявил: «Постоянные атаки противника дают нам новый стимул помогать нашей армии до победного конца. Мы всё делаем правильно, правда за нами!»

Отметим, что Министерство обороны России сообщило только об одном БПЛА, который сбили над Орловской областью этой ночью. Такая информация была опубликована в 07:13.

Кроме того, атакам подверглись Белгородская, Брянская и Воронежская области, а также другие регионы.

ИА «Орелград»


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