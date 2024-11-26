В Орле разработали новый метод диагностики опухолей печени

Он позволяет делать это оптическим способом в режиме реального времени.

Открытие сделали сотрудники Научно-технологического центра биомедицинской фотоники Орловского государственного университета имени Тургенева. Об этом рассказали в пресс-службе опорного вуза.

Известно, что речь идёт о системе классификации новообразований печени. За основу берутся результаты регистрации и обработки «спектров затухания флуоресценции» во время проведения чрескожной пункционной биопсии. При этом используются алгоритмы машинного обучения.

Помимо всего прочего, метод позволяет определять подтипы новообразований с точностью на 90%, разделяя их на доброкачественные, первичные злокачественные и метастазы.

Орловская разработка позволяет получать предварительное заключение о типе опухоли печени непосредственно во время операции, причём для этого требуется минимальное вмешательство в организм. Это является крайне важным фактором при выборе индивидуальной стратегии для лечение пациентов.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.

ИА «Орелград»