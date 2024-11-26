В Орле разработали новый метод диагностики опухолей печени

26.11.2024 | 15:30 Новости, Общество

Он позволяет делать это оптическим способом в режиме реального времени.

Фото: oreluniver.ru

Открытие сделали сотрудники Научно-технологического центра биомедицинской фотоники Орловского государственного университета имени Тургенева. Об этом рассказали в пресс-службе опорного вуза.

Известно, что речь идёт о системе классификации новообразований печени. За основу берутся результаты регистрации и обработки «спектров затухания флуоресценции» во время проведения чрескожной пункционной биопсии. При этом используются алгоритмы машинного обучения.

Помимо всего прочего, метод позволяет определять подтипы новообразований с точностью на 90%, разделяя их на доброкачественные, первичные злокачественные и метастазы.

Орловская разработка позволяет получать предварительное заключение о типе опухоли печени непосредственно во время операции, причём для этого требуется минимальное вмешательство в организм. Это является крайне важным фактором при выборе индивидуальной стратегии для лечение пациентов.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования