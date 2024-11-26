Облсуд оставил в силе приговор экс-начальнику мценского изолятора

26.11.2024 | 15:42 Криминал, Новости

Орловец оказался слишком добр к одному из «постояльцев».

Фото: vestiorel.ru

Ранее бывшего начальника изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых отдела МВД России «Мценский» приговорили к четырём с половиной годам колонии общего режима. Дело рассматривал местный районный суд.

Защита попыталась обжаловать это решение, но потерпела неудачу. Как сообщают «Вести-Орёл», облсуд не смягчил приговор. Теперь он вступил в силу.

Напомним, ещё в сентябре 2021-го года тогда ещё действующий начальник ИВС проявил чрезмерную «доброту» к одному из подследственных, которые содержались в учреждении. Он позволил ему незаконно покинуть изолятор и посетить стоматолога. Также состоялись незаконные свидания с родственниками.

В обмен на такое участие орловцу передали во временное пользование автомобиль, а также несколько единиц строительной техники. Мужчина планировал сдавать её в аренду.

ИА «Орелград»


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