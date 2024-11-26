Жизнь чиновников мэрии Орла застрахуют

Инициативу мэрии изучат депутаты Орловского горсовета.

В повестку дня ближайшего заседания Орловского городского Совета народных депутатов внесли вопрос об инициативе мэра города. Последний предложил принять положение «О случаях, порядке и размерах выплат по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья муниципальных служащих города Орла». Как следует из пояснительной записки к проекту решения, принять документ предлагается «в целях установления единого для всех органов местного самоуправления порядка по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья муниципальных служащих города Орла».

Проект устанавливает, в частности, страховые случаи при обязательном государственном страховании; размеры страховых сумм, выплачиваемых застрахованным лицам (выгодоприобретателям); размер страховой премии; порядок и условия выплаты страховых сумм; перечень документов, необходимых для принятия решения о выплате страховой суммы при наступлении страхового случая.

«Представленный проект решения разрабатывался и обсуждался совместно всеми органами местного самоуправления города Орла, его принятие позволит реализовать гарантию, установленную федеральным и областным законодательством для муниципальных служащих по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья», – говорится в пояснительной записке мэрии.

К проекту приложено финансово-экономическое обоснование. Так, предлагается определять размеры страховых сумм, выплачиваемых муниципальным служащим, (а в случае их гибели или смерти – выгодоприобретателям) исходя из ставки 1 000 000 рублей. В случае гибели или смерти застрахованного лица в период прохождения муниципальной службы, а также его смерти до истечения одного года после увольнения вследствие увечья, травмы или заболевания, полученных в период прохождения муниципальной службы, страховая сумма выплачивается в 100-процентном размере.

В случае установления застрахованному лицу инвалидности в период прохождения муниципальной службы, а также до истечения одного года после увольнения, но вследствие увечья, травмы или заболевания, полученных в период прохождения муниципальной службы, инвалиду I группы выплачивается 100 процентов страховой суммы, инвалиду II группы – 80 процентов, инвалиду III группы – 60 процентов. Страховая премия чиновнику за получение увечья или травмы на муниципальной службе составит 50 процентов страховой суммы.

В мэрии, судя по всему, не ожидают огромных затрат на страховку. Как говорится в сопутствующей документации, мэрия провела запрос предложений страховых компаний. И пришла к выводу о том, что размер страховой премии за одного работника, в соответствии с проектом решения, ориентировочно составит от 920 рублей до 15 400 рублей. Размер зависит от условий страхования, например: на время исполнения служебных обязанностей муниципальным служащим; на время исполнения служебных обязанностей и нахождения муниципального служащего в пути на работу и с работы; 24 часа и так далее.

«Финансирование расходов на обязательное государственное страхование будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Финансирование расходов на обязательное государственное страхование муниципальных служащих, реализующих переданные государственные полномочия – за счет средств соответствующего бюджета. Страхование муниципальных служащих в соответствии с представленным проектом будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных при формировании бюджета города Орла на 2025 год и плановые периоды 2026 и 2027 годов», – говорится в пояснительной записке.

ИА «Орелград»