Стали известны условия введения АвтоУСН

В рамках режима будут предусмотрены две налоговые ставки.

Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Орловского облсовета планируют рассмотреть на ближайшей сессии сразу в двух чтениях проект закона «О введении в действие на территории Орловской области специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». Если законопроект будет принят, Орловская область присоединится к эксперименту. Дело в том, что 22 октября 2024 года Госдума в третьем чтении приняла закон, предусматривающий старт с 1 января 2025 года эксперимента по введению специального налогового режима АвтоУСН. Закон разрешает всем регионам участвовать в эксперименте, но для этого регион должен принять собственный закон. Времени же до конца 2024 года остается немного.

Условия введения АвтоУСН на территории Орловской области уже известны. Согласно им применять специальный налоговый режим вправе организации и индивидуальные предприниматели с численностью работников до 5 человек и годовым доходом не более 60 миллионов рублей в год, а также организации, у которых остаточная стоимость основных средств не превышает 150 миллионов рублей. В рамках режима предусмотрены две налоговые ставки: 8 процентов (при выборе объекта налогообложения «доходы») и 20 процентов (при выборе объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»).

Налогоплательщик сам выбирает объект налогообложения и может изменять его ежегодно. Отметим, что налогоплательщики, применяющие АвтоУСН, освобождены от уплаты страховых взносов за работников, а также за себя как индивидуального предпринимателя. При этом формирование пенсионных прав и социальное страхование сохраняются, но финансирование предусмотрено за счет бюджетных средств – из части налога, зачисляемой в федеральный бюджет. Также для налогоплательщиков отменяется представление 10 форм обязательной отчетности, включая налоговую отчетность и отчетность, предоставляемую в Социальный фонд России.

Кроме того, налогоплательщики будут освобождены от ведения книги учета доходов и расходов. Такой учет будет осуществляться в автоматизированном режиме в личном кабинете налогоплательщика АвтоУСН. Доходы и расходы для формирования налоговой базы будут определяться на основании данных контрольно-кассовой техники, размеченных банковских транзакций (на облагаемые и не облагаемые налогом операции) и сведений, внесенных налогоплательщиками в своих личных кабинетах АвтоУСН.

При этом налогоплательщики должны иметь расчетные счета только в уполномоченных банках и выплачивать зарплату только в безналичной форме. Они должны будут поручить уполномоченным банкам выполнение функций налоговых агентов по исчислению налога на доходы физических лиц. То есть, при такой системе банки передают информацию о выплаченном физическим лицам доходе и суммах налога на доходы физических лиц в налоговый орган. Добавим, что при применении налогового режима АвтоУСН единые правила действуют на всей территории Российской Федерации. Установление регионами льгот и пониженных ставок не предусмотрено.

ИА «Орелград»