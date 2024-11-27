АПК Юность решил увеличить собственную железную дорогу

Главный архитектор Орловской области подписал приказ о подготовке документации.

Принято решение о подготовке документации по планировке территории (проект планировки и межевания) для строительства железнодорожного пути необщего пользования, примыкающего к существующему, на станции Нарышкино Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Обращение о проведении мероприятий поступило от ООО “АПК “Юность”.

Утверждено задание на разработку документации. Профильному отделу управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области поручено выполнить проверку проектов на соответствие требованиям действующего законодательства.

ИА “Орелград”