АПК Юность решил увеличить собственную железную дорогу

27.11.2024 | 6:07 ЖКХ, Новости

Главный архитектор Орловской области подписал приказ о подготовке документации.

Фото: ИА «Орелград»

Принято решение о подготовке документации по планировке территории (проект планировки и межевания) для строительства железнодорожного пути необщего пользования, примыкающего к существующему, на станции Нарышкино Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Обращение о проведении мероприятий поступило от ООО “АПК “Юность”.

Утверждено задание на разработку документации. Профильному отделу управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области поручено выполнить проверку проектов на соответствие требованиям действующего законодательства.

ИА “Орелград”

 


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