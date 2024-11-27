В Орле в «Современнике» решили узаконить общественное питание

Вопрос рассмотрела комиссия по землепользованию и застройке Орловской области.

Заявителем выступил ИП Володько И. И. Предприниматель попросил предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Общественное питание» земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020701:75 в целях размещения объекта общественного питания. Судя по адресу, речь идет о кинотеатре «Современник», а точнее о комплексе сооружений под этой вывеской.

Комиссия решила рекомендовать управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области направить материалы в орган местного самоуправления для организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования будет принято после этих процедур, указано в протоколе.

Напомним, весной 2024 года многие обратили внимание на то, что «Современник» превратился «в базар». Администрацией города Орла сообщала в апреле, что проведено обследование, выявлен целый ряд незаконных конструкций, а внешний облик не соответствует ранее согласованному проекту. Чиновники уведомляли, что направлены предписания об устранении нарушений.

ИА “Орелград”