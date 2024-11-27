Горсовет Орла утвердил бюджет на будущий год

Он является дефицитным.

Пока что главный финансовый документ прошёл только первое чтение. На сегодняшней сессии депутаты городского парламента одобрили основные параметры бюджета, а также назначили дату публичных слушаний.

Пока что планируется, что в следующем году Орёл потратит 3 миллиарда 818 миллионов, а заработает и получит 3 миллиарда 792 миллиона рублей. Таким образом, бюджет всё же является дефицитным, хотя и стремится выйти на равенство расходов и доходов.

«Впереди ещё предстоит большая работа, ведь главный финансовый документ должен будет пройти процедуру публичных слушаний, которые сегодня мы назначили на 6 декабря», – пояснил председатель городского совета Василий Новиков.

Мероприятие состоится в здании Администрации Орла в большом зале. Слушания начнутся в 16 часов.

Ранее стало известно, что в Орле резко подорожает общественный транспорт.

ИА «Орелград»