Каждый 350-й орловец живёт с ВИЧ

27.11.2024 | 13:34 Медицина, Новости

Таковы свежие данные.

Фото: vk.com/zdravorelobl

О них сотрудники регионального Центра СПИД рассказали порталу «Вести-Орёл».

На данный момент в нашей области проживает около 2 тысяч человек с таким диагнозом. Каждый год их число подрастает — примерно на 0,5%.

Согласно последней информации Орёлстата, общее число жителей Орловщины составляет 692 тысячи 486 человек. Таким образом, вирус диагностирован примерно у каждого 350-го орловца.

На данный момент ВИЧ, в основном, передаётся половым путём. 60% инфицированных это мужчины, 40% – женщины. Лаборатория Орловского центра СПИД выполняет около полутора тысяч анализов каждый день.

Напомним, что в ближайшее воскресенье, 1 декабря, отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования