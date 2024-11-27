Каждый 350-й орловец живёт с ВИЧ

Таковы свежие данные.

О них сотрудники регионального Центра СПИД рассказали порталу «Вести-Орёл».

На данный момент в нашей области проживает около 2 тысяч человек с таким диагнозом. Каждый год их число подрастает — примерно на 0,5%.

Согласно последней информации Орёлстата, общее число жителей Орловщины составляет 692 тысячи 486 человек. Таким образом, вирус диагностирован примерно у каждого 350-го орловца.

На данный момент ВИЧ, в основном, передаётся половым путём. 60% инфицированных это мужчины, 40% – женщины. Лаборатория Орловского центра СПИД выполняет около полутора тысяч анализов каждый день.

Напомним, что в ближайшее воскресенье, 1 декабря, отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

ИА «Орелград»