Орловщина продолжает наращивать экспорт гречневой лузги

27.11.2024 | 11:37 Новости, Экономика

Основным потребителем является Китай.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

С начала текущего года поставки такой продукции достигли отметки в пять тысяч тонн. Это на 9% превышает показатель на аналогичный период 2023-го.

В основном, гречневая лузга поставляется в Китай. На него приходится около 90% общего объёма орловских поставок. 9,5% покупает Корея, а остальное — Латвия.

Как рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, вся отгруженная продукция соответствовала всем требованиям стран-импортеров. Ведомство оформило на неё необходимые сертификаты.

Гречневую лузгу используют в различных целях – как пищевую добавку для скота, для возделывания и защиты растений, а также при изготовлении подушек, мебели и упаковки.

ИА «Орелград»


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