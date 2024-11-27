На Орловщине усилят автобусный маршрут №459

Он соединяет автовокзал Орла и посёлок Нижняя Лужна Орловского муниципального округа.

С 1 декабря здесь вводится дополнительный график и автобус. Ожидается, что это заметно снизит нагрузку на маршрут в час пик, а также сократит время ожидания.

Информацию сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Данное направление №459 обслуживает ООО «Автотранспортное предприятие». Эта же компания занимается маршрутом №130 («Орёл — Новосёлово»). Какое-то время он не функционировал, однако теперь возобновлён.

Ознакомиться с расписанием обоих маршрутов можно на официальном сайте АО «Орелавтотранс».

ИА «Орелград»