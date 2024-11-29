Орловский ученый стал профессором года

Почетного звания удостоен директор Политехнического института Александр Новиков.

Александр Новиков, директор Политехнического института имени Н.Н. Поликарпова, стал лауреатом общенациональной премии Российского профессорского собрания. Об этом сообщили в Орловском государственном университете. Данная награда ежегодно вручается лучшим профессорам, деканам и ректорам вузов, отличившимся выдающимися научными результатами в области образования и науки. Торжественная церемония награждения лауреатов, в которой приняли участие глава Минобрнауки России Валерий Фальков и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, прошла в Москве. Александр Новиков вошел в число победителей в категории «Технические науки».

«Претенденты на присуждение премий должны соответствовать ряду критериев, среди которых: наличие ученой степени доктора наук, ученого звания профессора, количество лиц, для которых номинант является научным руководителем, индекс Хирша (наукометрический показатель, характеризующий научную активность и продуктивность исследователя), общественно-научная деятельность, публикационная активность, – пояснили в ОГУ. – Цель премии — сохранение и дальнейшее развитие научного потенциала российской науки и высшего образования, стимулирование научно-технического развития и поощрение выдающихся научных и педагогических работников».

Профессор, доктор технических наук Александр Новиков является автором более 600 научных работ, примерно 100 учебников и учебно-методических пособий в сфере транспортных машин и транспортно-технологических комплексов. Более 100 его работ размещено в международных наукометрических базах Scopus и Web of Science. Ученый является членом ассоциации транспортных инженеров, экспертом по государственной аккредитации образовательной деятельности в области транспортного образования, членом экспертного совета ВАК по транспорту, членом трех диссертационных советов.

«Под руководством Александра Новикова в Политехническом институте имени Н.Н. Поликарпова были открыты наборы на новые направления бакалавриата, специалитета и магистратуры, в аспирантуру и докторантуру – по научным специальностям «Эксплуатация автомобильного транспорта», «Управление процессами перевозок», «Интеллектуальные транспортные системы». За время своей профессиональной деятельности Александр Николаевич подготовил 20 кандидатов и четырех докторов наук», – добавили в ОГУ.

ИА «Орелград»