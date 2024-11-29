На Орловщине около 43 гектаров сельхозземель заросли сорняками

Участок находится во Мценском районе.

Новость сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Как пояснили в ведомстве, нарушение выявили при выездном обследовании. Участок принадлежит ООО «Черкизово-Свиноводство» – на праве собственности.

Точная площадь зарастания составляет 42,8 гектара. Земля покрылась сорными травами и кустарниками.

Пока что в адрес правообладателя земельного участка направили соответствующее предостережение.

Ранее стало известно, что Орловщина впервые отправила в Азербайджан рапсовый шрот.

ИА «Орелград»