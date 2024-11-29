Подрядчика школы в Жилина не стали арестовывать

Орловский суд избрал для него другую меру пресечения.

Напомним, речь идёт об учредителе компании ООО «АС Монтаж» Дмитрии Чуркине. Накануне стало известно, что он задержан.

Однако следствие не стало ходатайствовать об аресте подмосковного предпринимателя, который может быть причастен к хищению 124 миллионов рублей. Вместо этого оно ходатайствовало о мере пресечения в виде запрета определённых действий. Просьбу удовлетворили. После этого Чуркина отпустили на относительную свободу, пишет портал «Орловские новости».

Такая же мера пресечения избрана в отношении второго подозреваемого, директора ООО «Кристал» Сергея Буланова. На строительстве орловской школы его компания выступала в роли субподрядчика.

Кроме того, Следственный комитет устанавливает степень вины ответственных сотрудников «Орёлгосзаказчика», заключавших данный контракт. Его подписали в 2023-м году. Школу на 1225 мест должны были построить уже к ближайшему Новому году.

ИА «Орелград»