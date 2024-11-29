Подрядчика школы в Жилина не стали арестовывать

29.11.2024 | 15:32 Важное, Криминал, Новости, Образование

Орловский суд избрал для него другую меру пресечения.

Фото: Штаб ОНФ в Орловской области

Напомним, речь идёт об учредителе компании ООО «АС Монтаж» Дмитрии Чуркине. Накануне стало известно, что он задержан.

Однако следствие не стало ходатайствовать об аресте подмосковного предпринимателя, который может быть причастен к хищению 124 миллионов рублей. Вместо этого оно ходатайствовало о мере пресечения в виде запрета определённых действий. Просьбу удовлетворили. После этого Чуркина отпустили на относительную свободу, пишет портал «Орловские новости».

Такая же мера пресечения избрана в отношении второго подозреваемого, директора ООО «Кристал» Сергея Буланова. На строительстве орловской школы его компания выступала в роли субподрядчика.

Кроме того, Следственный комитет устанавливает степень вины ответственных сотрудников «Орёлгосзаказчика», заключавших данный контракт. Его подписали в 2023-м году. Школу на 1225 мест должны были построить уже к ближайшему Новому году.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования