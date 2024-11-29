Мэрию Орла обязали осветить Беговую улицу

29.11.2024 | 15:45 ЖКХ, Новости

Решения добилась прокуратура.

Фото: ИА «Орелград»

Нарушение выявило подразделение надзорного ведомства по Северному району областного центра.

Выяснилось, что на одном из участков Беговой улице вовсе отсутствует стационарное электрическое освещение. Это не отвечает требованиям, которые касаются безопасности дорожного движения. В итоге прокуратура подала иск в суд.

Требования сочли справедливыми. В итоге городскую администрацию обязали устранить данную проблему.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры района», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»


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