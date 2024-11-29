В Орле назначили дату «Спортивного бала»

Мероприятие состоится 20 декабря.
«Спортивный бал» проведут 20 декабря на базе многофункционального спортивного комплекса «Победа». Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.
В этом году награждение спортсменов пройдёт в 15 номинациях:
- «Спортсмен года» (отдельно в олимпийских и неолимпийских, а также в адаптивных видах спорта),
- «Тренер года» и «Детский тренер года»,
- «Лучшая спортивная федерация»,
- «Лучшая спортивная команда»,
- «Лучшее мероприятие спортивной направленности»
- «Открытие года»,
- «За служение спорту»,
- «Эпоха в спорте»,
- «Лучший материал о спорте»,
- «Лучший госпаблик о спорте»,
- «Цифровая трансформация спорта».
Также будет награждён спортсмен года, избранный по версии посетителей портала Prosport57.
Заявки на участие в «Спортивном бале» принимаются до 6 декабря. Их нужно подавать в Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий Орловской области или на электронную почту competition-2019@yandex.ru.
Возрастное ограничение: 12+
ИА «Орелград»