В Орле назначили дату «Спортивного бала»

Мероприятие состоится 20 декабря.

«Спортивный бал» проведут 20 декабря на базе многофункционального спортивного комплекса «Победа». Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

В этом году награждение спортсменов пройдёт в 15 номинациях:

«Спортсмен года» (отдельно в олимпийских и неолимпийских, а также в адаптивных видах спорта),

«Тренер года» и «Детский тренер года»,

«Лучшая спортивная федерация»,

«Лучшая спортивная команда»,

«Лучшее мероприятие спортивной направленности»

«Открытие года»,

«За служение спорту»,

«Эпоха в спорте»,

«Лучший материал о спорте»,

«Лучший госпаблик о спорте»,

«Цифровая трансформация спорта».

Также будет награждён спортсмен года, избранный по версии посетителей портала Prosport57.

Заявки на участие в «Спортивном бале» принимаются до 6 декабря. Их нужно подавать в Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий Орловской области или на электронную почту competition-2019@yandex.ru.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»