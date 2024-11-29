В Орле назначили дату «Спортивного бала»

29.11.2024 | 12:05 Новости, Спорт

Мероприятие состоится 20 декабря.

Фото: vk.com/depr_sport

«Спортивный бал» проведут 20 декабря на базе многофункционального спортивного комплекса «Победа». Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

В этом году награждение спортсменов пройдёт в 15 номинациях:

  • «Спортсмен года» (отдельно в олимпийских и неолимпийских, а также в адаптивных видах спорта),
  • «Тренер года» и «Детский тренер года»,
  • «Лучшая спортивная федерация»,
  • «Лучшая спортивная команда»,
  • «Лучшее мероприятие спортивной направленности»
  • «Открытие года»,
  • «За служение спорту»,
  • «Эпоха в спорте»,
  • «Лучший материал о спорте»,
  • «Лучший госпаблик о спорте»,
  • «Цифровая трансформация спорта».

Также будет награждён спортсмен года, избранный по версии посетителей портала Prosport57.

Заявки на участие в «Спортивном бале» принимаются до 6 декабря. Их нужно подавать в Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий Орловской области или на электронную почту competition-2019@yandex.ru.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»


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