В Орле рассказали, как получить налоговые вычеты

Орловские налоговики провели познавательный вебинар.

Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, сотрудники ведомства провели для жителей региона вебинар, в рамках которого рассказали об изменениях с 1 января 2025 года в системе налогообложения для плательщиков, применяющих специальные налоговые режимы. В частности, заместитель начальника отдела камерального контроля НДФЛ и СВ №2 управления Сергей Богатыренко в преддверии начала декларационной кампании 2025 года рассказал об упрощенном порядке получения социальных налоговых вычетов.

По его словам, по расходам за 2024 год такой порядок предусмотрен за оплату обучения, медицинских услуг (за исключением вычета на покупку лекарств), физкультурно-оздоровительных услуг, страховых взносов, пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения. Для получения вычета налогоплательщику необходимо получить доступ в личный кабинет на сайте ФНС России.

«В нем налоговым органом будет размещено предзаполненное заявление на получение социальных вычетов по НДФЛ, – уточнили в областной налоговой службе. – Заявление будет сформировано на основе подтверждающих документов, направленных в адрес налогового органа организациями и индивидуальными предпринимателями, оказавшими соответствующие услуги, в электронном виде».

Заместитель начальника отдела специальных налоговых режимов управления Светлана Казакова рассказала о новых условиях применения упрощенной системы налогообложения (УСН) в 2025 году. Так, одним из новшеств станет то, что все налогоплательщики, применяющие УСН, с 2025 года признаются плательщиками налога на добавленную стоимость. При этом от уплаты НДС будут освобождены организации и индивидуальные предприниматели с доходом до 60 миллионов рублей. Остальным придется платить.

«Плательщики с доходами от 60 до 250 миллионов рублей будут применять пониженную ставку НДС – 5 процентов, – пояснили налоговики. – По доходам от 250 до 450 миллионов рублей также установлена специальная ставка в размере 7 процентов. Плательщики с выручкой свыше 450 миллионов рублей будут применять общеустановленные ставки – 10 процентов или 20 процентов. Для отдельных категорий налогоплательщиков применима нулевая процентная ставка».

ИА «Орелград»