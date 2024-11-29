Проезд детей из многодетных семей компенсирует область

Из областного бюджета перевозчикам выплатят субсидии.

Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области объявил о проведении отбора на получение субсидий из областного бюджета. Деньги будут выделяться перевозчикам в качестве компенсации за бесплатный провоз школьников из многодетных семей автомобильным транспортом (за исключением такси) в городском и пригородном сообщении, а также городским наземным электрическим транспортом.

Напомним, такую льготу областные власти ввели в текущем году во исполнение указа президента. Заявки на участие будут принимать до 18 часов 6 декабря 2024 года в электронном виде. Результатом предоставления субсидии должно стать обеспечение перевозчиком 100 процентов поездок школьников из многодетных семей. Проведение отбора обеспечивается на странице государственной специализированной информационной системы «Портал Орловской области – публичный информационный центр». Участник должен соответствовать обязательным требованиям, в частности, он должен работать на маршрутах на основании контракта с властями и действующей лицензии на перевозки пассажиров. Субсидии не положены иноагентам, иностранным юридическим лицам, российским юрлицам с иностранным участием, офшорным компаниям.

Участник отбора не должен получать на те же цели средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов Орловской области. Он не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.

Субсидии предоставляются юридическим лицам, в том числе некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, а также индивидуальным предпринимателям, работающим на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении. Это означает, что у них на руках должен находиться контракт на обслуживание маршрутов, заключенный с департаментом. Кроме того, перевозчик должен представить в департамент отчет о количестве перевезенных льготников. Напомним, что для школьников из многодетных семей предусмотрен выпуск специальных льготных транспортных карт. Объем распределяемой в рамках конкурсного отбора субсидии составляет 27,042 миллиона рублей.

ИА «Орелград»