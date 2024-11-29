В Орловской области продлили действие налоговых льгот

Сумма преференций оценивается примерно в 270 миллионов рублей.

Депутаты Орловского облсовета еще на год продлили действие налоговой преференции для собственников помещений, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, площадь которых не превышает 100 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Также до 31 декабря 2025 года продлено действие преференции для: организаций потребительской кооперации; организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение; организаций, учредителем которых выступают муниципальные образования Орловской области, — в отношении объектов социально-культурной сферы; организаций государственной системы здравоохранения, в которые предоставляются при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение и т.д.

Депутаты отмечают, что предоставление налоговых преференций представителям малого и среднего предпринимательства направлено на «стабилизацию условий осуществления хозяйственной деятельности в связи с переходом на уплату налога на имущество организаций от кадастровой стоимости, а также в связи со значительным ростом кадастровой стоимости имущества». Дополнительных выпадающих доходов областного бюджета к уровню 2024 года при этом не предполагается.

Сумма льготы организациям, учредителем которых является Орловская область или муниципальное образование Орловской области, выполняющим функции управляющих компаний особых экономических зон, оценивается на 2025 год в размере 1,5 миллиона рублей. Сумма иных социальных и технических налоговых преференций по налогу на имущество организаций, которые продлены на 2025 год для отдельных категорий налогоплательщиков, оценивается в размере около 268,2 миллиона рублей.

«Этот законопроект очень важен, – так прокомментировал принятие законопроекта председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский. – Он подготовлен в целях совершенствования условий налогообложения отдельных видов недвижимого имущества организаций, государственной поддержки инвестиционной деятельности, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отдельных категорий налогоплательщиков. Сегодня экономика функционирует в стрессовых условиях, и мы просто не могли не поддержать представителей делового сообщества региона».

ИА «Орелград»